أديس أبابا 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المتقدمة مد يد العون المالي السريع والسخي لمكافحة انتشار الجراد في صحراء شرق إفريقيا، وهو الأمر الذي قد يسوء بشكل كبير في حال لم يُسيطر عليه.وقال غوتيريش في تصريحات على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا: "هناك صلة بين التغير المناخي وأزمة الجراد غير المسبوقة التي تعاني منها إثيوبيا وشرق إفريقيا، فيعني ارتفاع درجات حرارة البحار المزيد من الأعاصير، وهو يولد بيئة التكاثر المثالية للجراد، واليوم الأسراب صارت في نفس حجم المدن وتزداد سوءًا".يشار إلى أن موجة انتشار الجراد الصحراوي هي الأسوأ التي تشهدها كينيا في خلال 70 عاماً، ويشمل الغزو أيضاً إثيوبيا والصومال وجيبوتي وإريتريا.// انتهى //22:55ت م0270