القاهرة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الإفريقي الخمس، وممثلي الدول المانحة وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.وتشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل في المجالات كافة، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.كما ستقدم مصر مقترحاً لتدريب كوادر دول الساحل الخمس في مجال مكافحة الإرهاب مما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الإرهاب ويسهم في تحقيق مزيد من سبل الأمن وفتح آفاق التنمية في تلك الدول.وتضم دول تجمع الساحل الخمس كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو.//انتهى//23:19ت م0272