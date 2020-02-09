القاهرة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسفاز فريق الزمالك على حساب مضيفه الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب إستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري من 15 مباراة، خلف المقاولون العرب الوصيف برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، أما الإسماعيلي فتجمد رصيده عند النقطة رقم 21 في المركز التاسع بجدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الإنتاج الحربي.//انتهى//23:26ت م0274