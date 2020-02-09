ثقافي/ هيئة الأمر بالمعروف ببريدة تختتم مشاركتها التوعوية في مهرجان الكليجا
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
بريدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
اختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم أمس، مشاركتها التوعوية والوقائية والميدانية في مهرجان الكليجا الثاني عشر لهذا العام ١٤٤١هـ ، التي تنظمه غرفة القصيم والمقام بمركز القصيم للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة .
وجاءت المشاركة عبر الحضور الميداني، والجناح الوقائي والتوعوي من خلال عرض مواد توعوية ولوحات توجيهية وشاشة عرض عرضت من خلالها مواد توعوية ووقائية ووزعت عدد من الهدايا وقدمت ضيافة للزوار ، كما تم تفعيل المصلى طيلة أيام المهرجان، وذلك في إطار الجهود الميدانية والتوعوية والتوجيهية للفرع .
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