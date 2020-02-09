بريدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واساختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة بمنطقة القصيم أمس، مشاركتها التوعوية والوقائية والميدانية في مهرجان الكليجا الثاني عشر لهذا العام ١٤٤١هـ ، التي تنظمه غرفة القصيم والمقام بمركز القصيم للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة .وجاءت المشاركة عبر الحضور الميداني، والجناح الوقائي والتوعوي من خلال عرض مواد توعوية ولوحات توجيهية وشاشة عرض عرضت من خلالها مواد توعوية ووقائية ووزعت عدد من الهدايا وقدمت ضيافة للزوار ، كما تم تفعيل المصلى طيلة أيام المهرجان، وذلك في إطار الجهود الميدانية والتوعوية والتوجيهية للفرع .// انتهى //23:32ت م0277