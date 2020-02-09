الباحة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأشاد معالي مدير الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بمحاور اللقاء الرابع لقيادات التعليم الجامعي الرابع ومخرجاته المقام برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, بحضور معالي نائب وزير التعليم ومعالي مساعده ومعالي مديري الجامعات وسعادة وكلاء الوزارة ووكلاء ووكيلات الجامعات.وقال : يحظى قطاع التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدعم ورعاية واهتمام حيوي بالتعليم بجميع مكوناته من أجل تطوير وتنمية وبناء الإنسان والمكان في الوطن .وأفاد معاليه أن اللقاء شهد مناقشة العديد من المحاور التي تعكس حرص الوزارة على المضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والبدء في مشروع نظام الجامعات الجديد والإسهام في رفع مستوى أداء الجامعات وتحسين مستوى المخرجات لدى جامعاتنا المحلية في المشاركات العالمية والإقليمية، منوها بتأكيد معالي وزير التعليم على دور الجامعات وجعلها صروح مفتوحة لخدمة المجتمع الذي حولها، وأن دورها لا يتوقف عند تخريج الطلاب، بل يستمر لتجسيرهم إلى سوق العمل، إضافة إلى تحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية يمكن الجامعات من زيادة نسب القبول في برامج يحتاجها سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، والتأكيد على البيئة التنظيمية والإدارية والقانونية لوحدات وبرامج الأمن الفكري في الجامعات.وثمن معالي مدير جامعة الباحة حرص معالي وزير التعليم واهتمامه بعقد هذه اللقاءات ، التي تعكس مدى حرص الوزارة في دعم توحيد الجهود والتعاون بين الجامعات وتبادل الخبرات وفق نظام الجامعات الجديد .// انتهى//23:33ت م0278