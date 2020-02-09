عيون الجواء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسدشن محافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف اليوم، انطلاق برامج وفعاليات حملة عزيمة وطن بالمحافظة، في مركز الأمير فيصل بن مشعل الحضاري بعيون الجواء ، بحضور المشرف على الشؤون الوقائية بمخدرات منطقة القصيم العقيد خالد بن فوزان الحنتوشي ، وعدد من مديري ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة.واطلع المحافظ والحضور على المعرض الخاص بالتوعية بمخاطر وأضرار المخدرات، الذي يستمر خمسة أيام بمشاركة عدد من القطاعات ، التي سيقام على هامشه محاضرات توعويه عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لطلاب المدارس ومرشدي ومرشدات المدارس وموظفي الدوائر الحكومية وتنظيم زيارات لطلابات المدارس لتعريف وتثقيفهم وتعديل المفاهيم الخاطئة عن هذه الآفة، كما استمع الجميع إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج والأنشطة التوعوية التي تقدم للزوار .وتأتي هذه الحملة ضمن فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم التي وجه سمو أمير المنطقة بإطلاقها في المدن والمحافظات.// انتهى //23:34ت م0279