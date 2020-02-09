عرعر 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنفذت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية ممثلة في نادي العلوم الطبية اليوم حملة التبرع بالدم تحت شعار (بها نحيا) وذلك في المدينة الجامعية بمدينة عرعر, والذي يستمر ثلاثة أيام.وشملت الحملة معرض تصاميم مخصص لها يحتوي على ركن التثقيف لتوزيع المطويات التثقيفية عن أهمية التبرع بالدم، وركن اسالني للرد على أسئلة واستفسارات المتبرعين، وركن التبرع بالدم، وركن للراحة الطبية لمن بادر في التبرع.// انتهى //23:35ت م0280