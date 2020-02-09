جدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسشهدت البطولة الوطنية الصغرى لقفز الحواجز التي اختتمت منافساتها أمس 109 مشاركة في مستويات مختلفة من المبتدئين والمحترفين والهواة، وذلك في مركز المطبقاني للفروسية بجدة .وتوج خلال البطولة التي تنافس فيها أكثر من 40 فارساً وفارسة ، 25 فائزاً منهم الفائزون الأوائل في خمسة أشواط ، وفوز 10 مشاركين في الشوط السادس للمبتدئين تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية "SAEF" .وأشاد رئيس اللجنة الفنية لقفز الحواجز بالاتحاد السعودي للفروسية الدكتور محفوظ محمد طالب الحربي بما قدمته فئة الناشئين والمبتدئين من مستوى عالٍ من التفوق في الأداء المهاري، مما يحقق الطموح والأهداف ويسهم في تطوير رياضة القفز بالمملكة، مشيراً إلى أن تشجيع الاتحاد السعودي لهذه الرياضة مبنية على أسس صحيحة .من جانبها أكدت رئيسة اللجنة المنظمة أروى المطبقاني تحقيق البطولة لأهدافها بتشجيع الشباب والشابات على ممارسة رياضة الفروسية، بدعم من الاتحاد السعودي للفروسية، مشيدة بالمستويات الفنية للمشاركين العالية والقوية والحماسية ، وسط تطلعات لإقامة العديد من البطولات والفعاليات فى الفترة القادمة لجذب وتشجيع عدد أكبر للمشاركة .//إنتهى//23:48ت م0281