الدوادمي 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسيقيم مركز الحي المتعلم بمحافظة الدوادمي غداً دورة تدريبية بعنوان " مهارات الإقناع والتأثير"، وذلك بمقر المركز بثانوية الدوادمي الأولى.وتتناول الدورة عدة محاور منها نماذج التأثير، ومهارات تحديد أنماط الشخصية وطرق استغلالها في عملية الإقناع، وتكتيكاتها ومحركاتها السبعة.وتأتي الدورة ضمن دورات تطوير الذات التي ينفذها مركز الحي المتعلم للمستفيدين من خدماته، وإكساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال العديد من الدورات التي تقام في الفترة المسائية، لمن بلغ الخامسة عشر فما فوق.// انتهى //23:49ت م0282