محايل 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسواصلت لجنة التوطين بمحافظة المجاردة اليوم جولاتها التفتيشية على المنشآت والأسواق العامة والمحلات التجارية بالمحافظة للتأكد من تطبيق التوطين في هذه المنشآت.وأوضح رئيس اللجنة محسن جابر الشهري أن اللجنة تفقدت 50 منشأة، حيث بلغ عدد الموظفين 60 موظفاً وموظفة، فيما جرى إنذار 12 محلاً مخالفاً، ورصد عاملين يمارسان البيع والشراء داخل أحد الأسواق، واتخاذ الإجراء اللازم بحقهما.وأشار إلى أن اللجنة ستطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين التي تشمل الغرامة والترحيل، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية بشكل يومي لمتابعة توطين الوظائف في المهن المقصورة على السعوديين.// انتهى //23:52ت م0283