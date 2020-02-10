الدار البيضاء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستأهل فريق الرجاء المغربي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وذلك بعد تخطيه عقبة مولودية الجزائر، رغم الخسارة على ملعبه ووسط أنصاره بهدف دون رد، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-1.وسجل الفريق الضيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب سامي قريوي من ركلة جزاء.وسيلتقي الرجاء مع نظيره الإسماعيلي المصري في الدور نصف النهائي، علمًا أن الأخير يستضيف مباراة الذهاب، فيما تقام العودة بالدار البيضاء.وبتلك النتيجة تأهلت 3 فرق إلى الدور نصف النهائي، وهي الرجاء والشباب السعودي والإسماعيلي، في انتظار البطاقة الأخيرة الحائرة بين أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي.ويلتقي الفريقان في ضيافة آسفي يوم 15 فبراير المقبل، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.// انتهى //00:35ت م0285