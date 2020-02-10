جنين 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن الأسير عمر صبري قاسم عطاطرة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد قضائه 20 عامًا في سجونها.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المحرر عطاطرة قولة عقب الإفراج عنه من سجن النقب قوله: "إن رسالة الأسرى هي ضرورة التوحد ورص الصفوف حتى نتمكن من التصدي لما يسمى "صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".وناشد المؤسسات الإنسانية والحقوقية والطبية، التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياستها القمعية بحق الأسرى، خاصة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم.//انتهى//00:48ت م0286