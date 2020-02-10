الأمم المتحدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 9 فبراير 2020 م واسعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدة لقاءات خاصة على هامش مؤتمر الاتحاد الإفريقي بعدد من زعماء ورؤساء الأقطار الإفريقية.وقالت الأمم المتحدة اليوم إن الأمين العام غوتيريش ناقش مع رئيس وزراء جمهورية السودان عبد الله حمدوك قضايا الانتقال السياسي وعملية السلام الجارية في البلاد، والانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور.وقد أشاد الأمين العام بجهود الإصلاح الجارية التي يقوم بها رئيس الوزراء السوداني، وتعهد بدعم الأمم المتحدة الكامل للسودان.كما التقى الأمين العام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقشا التطورات الإقليمية، بما في ذلك الحالة في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، وقد أثنى الأمين العام بدور مصر في رئاستها للاتحاد الإفريقي والتي تنتهي بختام القمة.والتقى الأمين العام رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت على هامش القمة، وشدد في اللقاء على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ الاتفاق المعاد تجديده لحل النزاع في جنوب السودان، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في جنوب السودان على المدى الطويل.كما التقى أمين عام الأمم المتحدة رئيس إفريقيا الوسطى فاوستن - آرتشانج تواديرا ورحب بالجهود المستمرة لتنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة الموقع في فبراير2019، وناقشا تقييم التقدم والتحديات في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.كذلك التقى الأمين العام رئيس رواندا بول كاجامي وناقشا التطورات الإقليمية، حيث أعرب الأمين العام عن تقديره لالتزام رواندا بالعمل من أجل حفظ السلام، ومساهماتها وجهودها في مكافحة تغير المناخ.// انتهى //01:00ت م0289