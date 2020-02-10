هونغ كونغ 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسسُمح 3600 كانوا محتجزين لمدة خمسة أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل هونغ كونغ بالنزول منها اليوم بعدما تحقّقت سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وأفراد طاقمها البالغ عددهم أيضا 1800 شخص.وكانت السلطات قد فرضت تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال رحلة سابقة.// انتهى //01:35ت م0290