مدريد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسواصل فريق برشلونة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا ومثيرا 3 _ 2 من مضيفه ريال بيتيس اليوم في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.وارتفع رصيد برشلونة، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الريال (المتصدر)، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //01:48ت م0291