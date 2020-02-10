روما 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 9 فبراير 2020 م واستقدم فريق إنتر ميلان على ضيفه ميلان بفارق هدفين لتصبح النتيجة 4 _ 2 خلال مباراة ديربي مدينة ميلانو التي جمعتهما اليوم في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليتقاسم صدارة الترتيب مع يوفنتوس.وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 54 نقطة ليتقاسم الصدارة مع فريق يوفنتوس، فيما توقف رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //01:59ت م0292