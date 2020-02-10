بيني 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسلقي سبعة مدنيين مصرعهم بهجوم وقع اليوم قرب بيني شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد به مسؤول محلي.وأوضح رئيس حكومة ماكيكي، التي تبعد 32 كلم شمال بيني في مقاطعة إيتوري المجاورة (شمال شرق):" إن ستين عنصرا من القوات الديموقراطية المتحالفة قتلوا في ماكيكي سبعة مدنيين هم خمسة رجال وامرأتان"، مضيفا أن الإرهابيين سرقوا أيضا خمسة متاجر.وأكد الجيش الكونغولي الذي يشن عمليات ضد المتمردين في شرق البلاد منذ نهاية أكتوبر أنه طردهم من أبرز معاقلهم وقتل خمسة من قادتهم الستة.// انتهى //03:31ت م0295