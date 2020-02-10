الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن بندر يتسلم التقرير السنوي لشركة الكهرباءخالد الفيصل يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتأمير نجران يثمّن مشاركة «الشؤون الإسلامية» مع قوات التحالفأمير جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع.. اليومأمير الشرقية: حوكمة المجالس والتكامل مع البلديات ضرورة ملحةفيصل بن مشعل يدشّن المرحلة الأولى لمشروع الواحة الخضراء ببريدةأمير الباحة يستقبل د. ماجد القصبيالجـبـيـر يـسـتـقبل سفير موريشيوس والمـفـكـر الفرنسي بـريـنـارد لـيـفـــيالقوات السعودية والباكستانية ترفعان جاهزيتهما بـ «الصمام7»وزارتا الإعلام والإسكان تدشنان «برنامج سكني» للإعلاميينسفير موريشيوس يشيد بجهود مركز الملك سلمانتعليم الرياض يتصدى لظاهرة التنمر ببرنامج «رفق»الصحة تواصل تنفيذ مبادرتها التطويرية لتحسين تجربة المريضالأمير سعود بن نايف يرعى حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي بشقراءالجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في صعدة.. ومعارك عنيفة بمجزر وصرواح والضالعالمقدشي: قواتنا ستتجاوز التحديات لتطهير اليمن من الحوثيينوصول الطائرة الأممية الثانية المقلة لمرضى يمنيين إلى الأردنعلاوي: أحلام إيران أكبر من حجمهانتنياهو يتوعد بضم المزيد من أراضي الضفة الغربيةرفض عربي لأي تسوية لا يقبلها الفلسطينيونليبيا تطلب وقتاً كافياً لانطلاق الحوار السياسي// يتبع //06:04ت م0003