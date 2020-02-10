عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/6/16 هـ الموافق 2020/02/10 م واس
الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن بندر يتسلم التقرير السنوي لشركة الكهرباء
خالد الفيصل يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
أمير نجران يثمّن مشاركة «الشؤون الإسلامية» مع قوات التحالف
أمير جازان يرعى ملتقى جامعة جازان لخدمة المجتمع.. اليوم
أمير الشرقية: حوكمة المجالس والتكامل مع البلديات ضرورة ملحة
فيصل بن مشعل يدشّن المرحلة الأولى لمشروع الواحة الخضراء ببريدة
أمير الباحة يستقبل د. ماجد القصبي
الجـبـيـر يـسـتـقبل سفير موريشيوس والمـفـكـر الفرنسي بـريـنـارد لـيـفـــي
القوات السعودية والباكستانية ترفعان جاهزيتهما بـ «الصمام7»
وزارتا الإعلام والإسكان تدشنان «برنامج سكني» للإعلاميين
سفير موريشيوس يشيد بجهود مركز الملك سلمان
تعليم الرياض يتصدى لظاهرة التنمر ببرنامج «رفق»
الصحة تواصل تنفيذ مبادرتها التطويرية لتحسين تجربة المريض
الأمير سعود بن نايف يرعى حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي بشقراء
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في صعدة.. ومعارك عنيفة بمجزر وصرواح والضالع
المقدشي: قواتنا ستتجاوز التحديات لتطهير اليمن من الحوثيين
وصول الطائرة الأممية الثانية المقلة لمرضى يمنيين إلى الأردن
علاوي: أحلام إيران أكبر من حجمها
نتنياهو يتوعد بضم المزيد من أراضي الضفة الغربية
رفض عربي لأي تسوية لا يقبلها الفلسطينيون
ليبيا تطلب وقتاً كافياً لانطلاق الحوار السياسي
// يتبع //
06:04ت م
0003