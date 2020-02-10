وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( كورونا وسياسة المملكة الخارجية ) : المبادرة بالـوقوف مع حلفاء المملكة في كل الظروف والأزمات التي تطرأ على المشهد خاصة تلك الدول التي يرتبط تأثر اقتصادها بالسوق العالمي، هي سياسة متزنة وثابتة تعكس حرص المملكة على استقرار اقتصاد وأمن العالم، كما أنها تعكس الجوانب الإنسانية في تعاملات المملـكة في سياستها الخارجية، وهو نهج ثابت منذ عهد الملك المؤسس «طيب الله ثراه» ، وحتى هـذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» . سياسة تجسدت في ذلـك الاتصال الـذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» ، وفخامة الـرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الـصين الـشعبية، الـذي أعرب فيه خادم الحرمين الـشريفين عن مشاركة فخامته والشعب الصيني الصديق مشاعر الألـم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معربا عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء الـعاجل، مشيرا «حفظه الله» إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار هذا الفيروس.وواصلت : كما أشار «حفظه الله» إلى أنه وجه مركز الملك سلمان لـلإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.من جهته، عبر فخامة الـرئيس الصيني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.وفي تفصيل التوجيه الكريم بحسب ما ذكره معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» مركز الملـك سلـمان لـلإغاثة والأعمال الإنسانية لـتقديم مساعدات تمثلـت في توفير مواد صحية لجمهورية الـصين الشعبية لمساعدتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته.وختمت : وأكد معالـيه أن هـذا الـتوجيه الـكريم يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين، ودور المملكة الإنساني في دعم الـدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها، موضحا أن المركز سيقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات الـصينية المختصة لـتوفير الاحتياجات الملـحة مثل الأجهزة والمستلـزمات الـطبية والـكمامات والأقنعة الطبية، والملابس الصحية الحامية والنظارات الوقائية وغيرها من المواد الـصحية المستخدمة في مثل هـذه الأزمات.// يتبع //06:04ت م0005