طوكيو 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 81ر49 نقطة أو ما يعادل 21ر0% ليصل إلى 17ر23778 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 66ر6 نقطة، أو38ر0%، ليصل إلى 48ر1725 نقطة.// انتهى //07:17ت م0010