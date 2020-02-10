كانبرا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على تجارة مفتوحة وحرة ونزيهة بين بلاده وأستراليا.وقال ويدودو خلال كلمته أمام البرلمان الاتحادي الأسترالي :"في الوقت الذي ترتفع فيه سياسة الحمائية، يجب أن نواصل الدعوة إلى الانفتاح الاقتصادي والإنصاف".وكان ويدودو التقى برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قبل إلقاء الكلمة وناقش معه التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //08:18ت م0012