نجران 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأقامت جامعة نجران، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، فعاليات الأولمبياد الثقافي في نسخته الأولى لطلاب وطالبات الجامعة، التي تستمر عشرة أيام، وتستهدف 26 ألف طالباً وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات، وتشتمل على 13 مجالاً للتنافس.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي أن هذه الفعاليات تهدف إلى تنمية مواهب الطلاب وصقلها، مشيراً إلى أن المجالات اختيرت وفقاً لاحتياجات الطلاب التي تتطلب التطوير وبما يتناسب مع مواهبهم، وذلك سعياً إلى تنميتها من خلال احتوائهم وتشجيعهم على التعمق في هذه المجالات التي ستسهم في مشاركاتهم في الكثير من المنافسات على مستوى الجامعات السعودية.//انتهى//08:27ت م0013