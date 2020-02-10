واشنطن 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأطلق المسبار الأوروبي الأمريكي "سولار أوربيتر" من فلوريدا باتجاه الشمس الذي سيدرس خلال العقد المقبل عواصفها المحملة بالجزيئات التي يمكن أن تسبب أعطالًا على الأرض.وفي إطار شراكة مع وكالة االفضاء الأمريكية (ناسا) أطلق صاروخ أمريكي مسبار وكالة الفضاء الأوروبية بنجاح الأحد عند الساعة 23,03 (04,03 ت غ) من كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا. وهو ينقل عشر أدوات علمية لمهمة تقدر كلفتها بـ1,5 مليارات يورو.وبعد مروره بمداري الزهرة ثم بعطارد، سيقترب المسبار الذي تبلغ سرعته القصوى 245 ألف كيلومتر في الساعة، إلى مسافة 42 مليون كيلومتر من الشمس أي أقل من ثلث المسافة بين الأرض والشمس.// انتهى //08:34ت م0014