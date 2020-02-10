البكيرية 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة بقسم الإرشاد الطلابي "بنين-بنات" أمس، حملة توعوية ضد التنمّر تحت شعار "معًا ضد التنمر"، وتستمر أسبوعًا في مدارس الإدارة بجميع المراحل.وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه، حيث تشتمل الحملة التوعوية على عدد من الفعاليات كإقامة الندوات والإذاعة المدرسية وتوزيع المطويات وبث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن وزارة التعليم عملت على إيجاد سبل للوقاية والعلاج لحالات التنمر، حاثًا المرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات على توعية الطلاب والطالبات بخطورة التنمر وكيفية التعامل معه وتوعية الأسرة بخطورة سلوك التنمر، مؤكدًا بأهمية دور المرشد والمرشدة في المدارس لإنجاح الحملة التوعوية ضد التنمر .// انتهى //08:34ت م0015