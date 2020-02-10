نجران 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظم مكتب التعليم بمحافظة حبونا أمس، الملتقى الثالث للقيادة المدرسية، بحضور رئيسة الشؤون التعليمية، سابرة العجمي، وعدد من القيادات ومديرات الإدارات وقائدات المدارس التابعة للمكتب، وذلك بمقر الإدارة.ويهدف الملتقى إلى تجويد عمليات التعليم في المدارس، وتطويرها والاستفادة من الإمكانات المتاحة ووضع آلية لحل الصعوبات، وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات بأساليب تربوية حديثة وخبرات وخدمات مختلفة، كما جرى خلاله مناقشة الاستعدادات للاختبارات المركزية وعدد من المواضيع التربوية والتعليمية.واختتم الملتقى بعدد من التوصيات التي من شأنها خدمة الميدان التعليمي.// انتهى //08:42ت م0016