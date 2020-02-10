الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظمت الجمعية السعودية للدراسات الدعوية (بصيرة) ندوة "رعاية المملكة العربية السعودية لطلاب المنح الدراسية ... واقعها وبرامجها في ضوء رؤية2030)، وذلك في مبنى المؤتمرات، برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، وحضور معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق.ودارت في الندوة عدد من المحاور لمناقشة واقع البرامج العلمية والدعوية المقدمة لطلاب المنح، والتعرف على تجارب المؤسسات التعليمية والجهات والمهتمين، والتطلعات المستقبلية لطلاب المنح وفق رؤية المملكة 2030.وهدفت الندوة إلى بيان عناية المملكة بالمسلمين في العالم على وجه العموم وبطلاب المنح على وجه الخصوص، والتأكيد على تعزيز مكانة المملكةومسؤولية المؤسسات التعليمية في حسن الاهتمام بطلاب الجامعات الوافدين للمملكة، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات والجهات ذات الاختصاص، واقتراح وسائل وأساليب وبرامج مؤثرة وفعالة تسهم في تحقيق حسن الرعاية.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن علي الخليفي في كلمة ألقاها أن الندوة تأتي امتداداً لجهود الجمعية في إقامة الندوات التي تعزز الولاء لمملكة الخير والعطاء، وترسيخ منهجها الوسطي المعتدل ونظرًا لوجود أعداد كثيرة من طلاب المنح الذي يدرسون في جامعات المملكة، ولوجود مجموعة من البرامج التي تسعى لرعاية طلاب المنح علميًا واجتماعيًا، واستشعارًا من الجمعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، رأت الجمعية إقامة هذه الندوة تحت عنوان "رعاية المملكة العربية السعودية لطلاب المنح الدراسية... واقعها وبرامجها في ضوء رؤية 2030، مشيداً بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في سبيل رعاية العلم والعلماء والاهتمام بطلاب المنح الدراسية.وفي ختام الندوة تم قراءة التوصيات التي بلغت أكثر من خمسة عشر توصية ثم تم تسليم الدروع التذكارية .08:58ت م0017