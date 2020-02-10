الباحة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم المخواة، ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد أمس، فعاليات أسبوع التوعية من التنمر، تحت شعار ”معاً - ضد - التنمر”.ووجه مدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق كافة المدارس بتفعيل هذا الأسبوع, مشدداً على أهميته من أجل أن تكون المدارس آمنة نفسيًا وجاذبة ويقضي فيها أبناؤنا وبناتنا أوقاتهم مطمئنين ومقبلين على التعلم في بيئات تساعد على تحسين ورفع نواتج التعلم وتنبذ العنف والتنمر بكل أشكاله, مضيفاً بأن لابد أن يكون للأسرة وعي ما يدعم المدارس في معالجة حالات التنمر ووأدها في مهدها .وأوضح الجالوق أن الفعاليات تشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج والإنتاج الإعلامي والأوعية الإرشادية كالمقاطع المرئية, والنشرات التوعوية, وورش عمل بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات التنمر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد، مُشيراً إلى أن الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك على حياتهم ومستقبلهم.// انتهى //09:26ت م0021