الجزائر 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على مشاركة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أعمال القمة الإفريقية العادية الـ33 المنعقدة في أديس أبابا بأثيوبيا، مبرزةً تأكيد الرئيس تبون على أن الجزائر دخلت عهدًا جديدًا وستبقى وفية لمبادئها والتزاماتها تجاه القارة الإفريقية.وأخبرت أن قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري أفشلت هجومًا انتحاريًا على موقع عسكري بمنطقة تيمياوين المحاذية للحدود مع مالي، أسفر عن مقتل جندي جزائري ومصرع الإرهابي منفذ الهجوم.وتطرقت في الشأن المغاربي لاستمرار انتهاك حظر توريد الأسلحة الى طرفي الصراع في ليبيا، مشيرةً إلى اقتراح مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إرسال ملاحظين عسكريين أفارقة لمراقبة وقف إطلاق النار.// انتهى //10:43ت م0042