المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واستنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة الأربعاء المقبل, ملتقى "التحول الواعد لكليات المجتمع" برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ, وذلك بمركز المؤتمرات والاحتفالات بالجامعة.وأوضح معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الملتقى يشارك فيه عمداء كليات المجتمع بالجامعات السعودية ونخبة من المتحدثين المميزين في مختلف الجهات والقطاعات على مستوى المملكة، ويسعى القائمون عليه إلى تحليل واقع كليات المجتمع على مستوى المملكة، ورسم التطلعات المستقبلية لرؤية واعدة في ظل رؤية المملكة 2030م، ومناقشة الشراكة المجتمعية بين كليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المختلفة بالإضافة إلى استعراض التجارب العلمية الناجحة والعملية في هذا المجال.وأفاد السراني أن الملتقى يهدف إلى تحسين كليات المجتمع والكليات التطبيقية، وتطوير برامج كليات المجتمع التعليمية والعملية حتى تواكب متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، كما يتطلع الملتقى إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين كليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المختلفة في جميع القطاعات الخاصة والعامة وقطاعات التعليم الفني، لتحقيق الإبداع والانطلاق الرقمي والتغيرات اللازمة للثورة الصناعية، للوصول إلى مجتمع حيوي ذو اقتصاد مزدهر في وطن طموح.// انتهى //10:46ت م0044