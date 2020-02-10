رام الله 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على أن جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس والأقصى باطلة وغير شرعية.وتحدثت صحف فلسطين عن تجديد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، رفضها وإدانتها لـ"صفقة القرن" التي تأتي استمرارا للسياسة الممنهجة للإدارة الأمريكية لصالح الاحتلال واجراءاته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل أيضًا انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي صفقة من لا يملك لمن لا يستحق.ونشرت صحف الاثنين ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 900 ألف شخص نزحوا من شمال غربي سورية منذ مطلع ديسمبر.ورصدت لقاء الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبدالمجيد تبون محادثات في أديس أبابا ركزت على مواجهة الإرهاب والأوضاع في ليبيا.// انتهى //10:46ت م0045