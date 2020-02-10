بغداد 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالحراك الشعبي السلمي الواسع في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد الذي دخل شهره الخامس من دون أية إشارات تدلل على تراجعه أو انحساره قبل تحقيق مطالبه ,مشيرةً إلى الإنجازات التي حققها حتى الآن ومن بينها إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة والضغط لتصحيح مسار العملية السياسية وتشريع قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة ‏للانتخابات.وتطرقت صحف الاثنين إلى الزيارة التي يقوم بها وفد من إقليم كردستان إلى بغداد حاليًا، مركزةً على المباحثات التي يجريها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل وسبل تذليلها.وتناولت المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف محمد علي علاوي لتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الحزبية, وسط ضغوط متوقعه أن تمارس عليه من جهات حزبية لإشراكها في الحكومة القادمة.// انتهى //10:48ت م0046