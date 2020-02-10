الخليل 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية في الخليل بأن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من جمال النطاح من بلدة اذنا، وعائد حازم الهيموني من مدينة الخليل، ومحمد كامل سليم الشروف من بلدة نوبا، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.وفي ذات السياق، داهم جيش الاحتلال أحياء بمدينة الخليل، ونصب حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعمل على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الأهالي.// انتهى //10:55ت م0048