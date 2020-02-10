المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسيينت صحة المدينة المنورة أن عدد المستفيدين من خدمات طب الأسنان الوقائية والعلاجية بلغ أكثر من 288136 مراجعًا ، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية 6517 عملية جراحية ، أجريت في 4 عيادات منها 3303 عمليات صغرى و 249 عملية كبرى و 3216 عمليات أخرى.وأضافت أنه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الإجراءات الوقائية 39465 مستفيدًا ، فيما تم توعية 106286 مراجعًا، وفيما يخص حالات متابعة الأطفال ما قبل الدراسة فقد استفاد 7213 طفلًا من الخدمات المقدمة للحفاظ على صحة الأسنان.وفي نفس السياق استفادت 6866 سيدة من الخدمات المقدمة للحوامل في عيادات الأسنان , وأما عن الخدمات المقدمة في أقسام الأشعة في المنطقة فقد بلغ إجمالي المستفيدين من الأشعة 79964 مستفيدًا منهم 52102 مستفيد أجرى أشعة داخل الفم و 27862 مستفيدًا أجرى أشعة خارج الفم، واستفاد من أقسام التركيبات 13357 مستفيدًا، وبلغ إجمالي حالات التقويم 8314 حالة منهم 8030 حالة تقويم بالجهاز الثابت و 284 حالة تقويم بالجهاز المتحرك.يذكر أن طب الأسنان بمنطقة المدينة المنورة يضم 235 طبيبًا وطبيبة وفيها 203 عيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية ، إضافة إلى 18 عيادة أسنان محمولة.// انتهى //10:57ت م0049