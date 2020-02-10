جيزان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسزار فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح بن عواد المغامسي اليوم، دار الملاحظة الاجتماعية بجازان، وذلك ضمن برنامج زيارته الحالية لمنطقة جازان.واستمع خلال الزيارة إلى شرح من مدير الدار جمال الراجحي عن أبرز البرامج التي تقدمها الدار للنزلاء من برامج دينية وترفيهية وتدريبية ومهنية، من خلال ورش العمل المهنية ومعمل الحاسب الآلي، فضلًا عن الشراكات المجتمعية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن ونادي جازان لخدمة المجتمع.والتقى الشيخ المغامسي نزلاء الدار، سائلًا الله تعالى لهم العون والسداد، وأن يكتب الخير والصلاح للجميع.// انتهى //11:15ت م0052