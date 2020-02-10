جدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسيستضيف "رواق السرد" بنادي جدة الأدبي بعد غد الأربعاء, أستاذ السردية المعاصرة والمسرح بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن النعمي, للحديث عن مسيرة الرواية السعودية وواقعها والتطلعات المستقبلية عن الرواية السعودية, وذلك في محاضرة بعنوان " 90 عامًا على الرواية السعودية".يُذكر أن النعمي قدّم العديد من الدراسات والبحوث عن الرواية السعودية، من أهمها "الرواية السعودية الواقع والتحولات" و "رجع الصدى، قراءات في الرواية السعودية" و" الكتابة السردية بين تنظير الروائي وتطبيقه" وشارك في عدد كبير من المؤتمرات والندوات النقدية، وسبق أن تولى رئاسة عدد من اللجان المتخصصة والهيئات الثقافية، ويعد من كبار نقاد السرد على مستوى السعودية والوطن العربي.// انتهى //11:21ت م0053