دوسلدورف - كولونيا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسألغت السلطات الألمانية عددًا من الرحلات الجوية في مطاري دوسلدورف وكولونيا بولاية شمال الراين-ويستفاليا غرب ألمانيا بسبب إعصار "زابينه".وأعلن مطار دوسلدورف إلغاء الرحلات إلى برلين وميونخ وفيينا، مشيرًا إلى انضباط الرحلات المتوجهة إلى لشبونة وأمستردام وفويرتيفنتورا.وفي مطار كولونيا، ألغِيت الرحلات إلى لايبتسيج وميلانو وهامبورج، بينما لم تتأثر الرحلات المتوجهة إلى لندن وبرشلونة ومانشستر.وأدى الإعصار إلى إلغاء نحو 150 رحلة إقلاع وهبوط في المطارين.// انتهى //11:21ت م0054