جدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأطلق معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أمس السلسلة الثانية من ورش العمل التخصصية للتحول المؤسسي للجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز بالشطرين (الطلاب, الطالبات)، وذلك بمقر التخصصات الإنسانية بالفيصلية.وعَـد معالي الدكتور الحميدان مشروع الجامعة السعودية الحديثة, أحد المشروعات التي تتبناها جامعة جدة كقيمة مضافة لتنفرد وتعزز مكانتها بين الجامعات السعودية, ومن خلال مجال الأعمال اللوجستية الذي سيكون فاتحة خير بإذن الله على الجامعة ومنسوبيها, مؤكداً معاليه أهمية تعاون العمادات والكليات المعنية بهذا الأمر مع سلسلة هذه الورش وخروجها في شكل إجراءات وخطوات جديدة وصولا للتحول بشكل كلي للجامعة.من جهته قدم المشرف على مشروع التحول المؤسسي الدكتور نايف الزارع, في بداية انطلاق أعمال الورش، التي تستمر خمسة أيام, عرضاً عن مشروع الجامعة الحديثة والتحول المؤسسي وآلياته, إضافة إلى مجال تركيز الجامعة اللوجستك والعمليات المتعلقة به والقطاعات المعنية بهذا المجال بجانب الإشارة لأبرز البرامج والتحديات القادمة.// انتهى //11:22ت م0055