لندن 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأُلغيت مئات الرحلات الجوية وعُلقت حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وكذلك في ألمانيا حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، بسبب العاصفة كيارا التي تضرب شمال غربي أوروبا وتتسبب بأضرار وفيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي.ففي فرنسا، أُعلنت حالة إنذار "برتقالي" في 42 من المحافظات الفرنسية الـ96 الأحد، وطُلب من السكان تجنّب المناطق الحرجية والسواحل والرحلات البحرية. وخُفّضت درجة الإنذار في 11 محافظة صباح اليوم إلى "الأصفر".وفي بريطانيا، تشهد حركة النقل اضطرابات تتمثل بإلغاء أو تأجيل رحلات للطائرات والقطارات والعبارات بعدما جلبت العاصفة كيارا أمطارًا غزيرةً ورياحًا عاتية تتجاوز سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة. ولا يزال قسم من البلاد في حالة الإنذار الأصفر، بعد أن أُعلن الإنذار البرتقالي بسبب الرياح العاتية.وذكرت هيئة الطاقة في البلاد "إينرجي نيتووركس أسوسييشن" أن 62 ألف منزل كان محرومًا من التيار الكهربائي الليلة الماضية.وسُجلت أكبر سرعة للرياح بلغت 150 كيلومترًا في الساعة في قرية أبردايرون في مقاطعة ويلز بشمال البلاد.وألغيت عشرات الرحلات أو أرجئت وعرضت شركة "بريتيش إيرويز" على الركاب المفترض أن يصلوا أو أن يغادروا من مطارات لندن الأحد، تأجيل رحلاتهم.وفي إيرلندا، حيث أُعلن الإنذار البرتقالي مع خطر فيضانات في المناطق الساحلية، حرم عشرة آلاف منزل وشركة ومزرعة من التيار الكهربائي.وفي بلجيكا ألغيت نحو ستين رحلة جوية من وإلى العاصمة بروكسل، حيث اقتُلعت أشجار وتضررت مبانٍ وسقطت سقالات من دون التسبب بوقوع ضحايا. وأُعلن الإنذار البرتقالي الأحد بسبب الخطر المرتفع لحصول أضرار في جميع أنحاء البلاد.ولا تزال رحلات القطارات على الخطوط الأساسية معلّقة في جميع أنحاء ألمانيا، وفق شركة سكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" التي تتوقع حصول اضطرابات طوال الاثنين في حين تنتقل العاصفة إلى جنوب البلاد. ولا يزال الإنذار الأحمر للأمطار ساريًا في الجنوب، حيث أُعلنت حالة الإنذار القصوى في بعض المناطق.وأشارت الشركة إلى أن "مئات" المسافرين أمضوا الليلة في عشرات القطارات التي وضعت في تصرفهم في المحطات.ومساء الأحد، اصطدم قطار يصل بين أمستردام وبرلين على متنه ما بين 300 و350 شخصًا، بشجرة سقطت على السكة في منطقة امسلاند (غرب). بعد ساعتين، تمكن القطار من الوصول إلى المحطة الأقرب إليه.وألغيت مئات الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، منها 420 رحلةً في ميونيخ و190 في فرانكفورت و150 في دوسلدورف وكولونيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي ايه".// انتهى //13:01ت م0091