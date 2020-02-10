جيزان 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن لقاء معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بقيادات التعليم الجامعي في مختلف الجامعات السعودية, يأتي في إطار حرص معاليه على متابعة أداء الجامعات والنظر في تطوير مستواها والاستفادة من التجارب المشتركة بينها بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ويبرز مدى الرعاية والاهتمام التي يوليانها للتعليم، والدعم غير المحدود في سبيل تحسين مخرجاته للإسهام في تنمية وطننا العزيز.وأوضح الدكتور القحطاني أن أعمال اللقاء الرابع لقيادات التعليم الجامعي الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض أمس, هدف لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعليم؛ سعياً لتحسين الأداء المأمول من جميع الجامعات السعودية، لاسيما مع صدور النظام الجديد للجامعات الذي يتيح لجميع الجامعات مواكبة متغيرات العصر، وزيادة معدلات الأداء والجودة، إضافة إلى مجمل الموضوعات التي طرحها اللقاء للنقاش.وأعرب مدير جامعة جازان عن شكره لمعالي وزير التعليم للحرص والدعم الدائم ومتابعة ما تحققه الجامعات من نجاحات في مختلف المنافسات المحلية والدولية، واهتمامه المستمر بعقد مثل هذه اللقاءات التي تمثل فرصة سانحة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بدور الجامعات، والعمل على تطوير دورها، والإسهام في تذليل جميع المعوقات التي تواجهها.// انتهى //13:04ت م0093