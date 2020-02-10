تبوك 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسشهدت الدورة الخامسة من مشروع تحدي القراءة العربي إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات مدارس تعليم تبوك، الذين بادروا بالتسجيل للمشاركة في منافسات المشروع، حيث تواصل مدارس تعليم تبوك للبنين والبنات تسجيل الطلاب والطالبات من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع تحدي القراءة العربي.وأوضحت رئيسة اللجنة العليا للمشروع بتعليم تبوك المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان أن عدد طلاب وطالبات تعليم تبوك المسجلين في المشروع بلغ حتى الآن 40133 طالباً وطالبة، مضيفة أن لجنة المشروع بتعليم تبوك حددت ست مراحل في خطتها الزمنية لترشيح الطلاب والطالبات لتمثيل المنطقة على مستوى وزارة التعليم.وبينت الشامان أن المرحلة الأولى ستبدأ على مستوى المدارس لمن أكمل قراءة 50 كتابًا خلال الفترة من 25 - 26/ 6 / 1441هـ، ثم التصفية على مستوى مكاتب التعليم للطلاب والطالبات من مدارس المحافظة, ثم رفع أسماء المتأهلين والمتأهلات على مستوى المدارس ومكاتب التعليم, والتصفية على مستوى الإدارة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات التعليم على مستوى منطقة تبوك.وستكون المرحلة النهائية بتاريخ 9/ 7/ 1441, والحفل الختامي على مستوى الإدارة التعليمية للطلاب والطالبات المتأهلين والمتأهلات بتاريخ 10 / 7/ 1441.// انتهى //13:08ت م0095