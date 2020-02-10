أبها 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسكثفت إدارة التعليم بحافظة بيشة جهودها للتوعية بخطر فايروس "كورونا" الجديد.وأوضح رئيس قسم الصحة المدرسية بالإدارة خالد الشهراني أن الخطة الإعلامية للتوعية انطلقت في اليوم الثالث من شهر فبراير الجاري ، صاحبها تعميم الدليل العلمي الصادر من وزارة الصحة على جميع المدارس، لتوعية وتثقيف المجتمع المدرسي عن الفيروس وطرق انتقاله وسُبل الوقاية منه، كذلك زار مشرفو ومشرفات الشؤون الصحية والأمن والسلامة المدارس لمتابعة تنفيذها للإجراءات الاحترازية والتوعية الصحية في المدارس بإشراف ومتابعة من مدير التعليم خالد بن عبدالله الغامدي.وقال : شهدت الخطة الإعلامية التوعوية تنوعاً في الوسائل المستخدمة في حيث تم نشر العديد من المواد التثقيفية والتوعوية المتنوعة (فيديو، جرافيك، بوسترات، عروض تقديمية) معتمدة من وزارة الصحة، عبر القنوات الرسمية وعبر معرفات تعليم بيشة ومعرفات الأقسام والمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توظيفها في المدارس من خلال (الإذاعة المدرسية، وحصص النشاط، ومراكز مصادر التعلم، وأثناء بعض الحصص الدراسية، وبعض النشرات الصحية للمنزل)، لتشمل الثقافة الصحية أفراد المدرسة والمجتمع كافة.كذلك تم تفعيل عقد الشراكة المجتمعية مع جامعة بيشة في هذا الجانب حيث تم التنسيق مع كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية، لعقد بعض الندوات والمحاضرات الصحية، التي تستهدف المرشدين الصحيين في المدارس، مع فتح أبواب المدارس للاستفادة من طلاب الامتياز في مجال التوعية الصحية عن فايروس " كورونا ".// انتهى //13:17ت م0097