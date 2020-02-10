الدمام 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واستنطلق يوم الجمعة القادم، فعاليات مهرجان بيت السرد الثالث للقصة القصيرة، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالتزامن مع الاحتفال بيوم القصة العالمي، وذلك بمقر الجمعية.ويهدف المهرجان الذي يستمر أربعة أيام، إلى التنوع ودمج الفنون البصرية والفنية بمجال القصة، وتفعيل دور الجلسات الحوارية والنقدية في إثراء المشهد الأدبي عموماً، وسيشارك في أمسياتها القصصية عدد من القاصين، إضافة إلى حلقة آراء الأدبية لملتقى ابن المقرب الأدبي بعنوان "القصة وأنواعها" للقاص جبير المليحان، الذي سيتم تكريمه خلال المهرجان تقديراً لجهوده في مجال القصة القصيرة.كما فتح المهرجان أبواب المشاركة في مسابقة القصة القصيرة جداً عبر هاشتاق خاص بالمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" #مهرجان_بيت_السرد_الثالث، للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، الذين سيتم تكريمهم في حفل الافتتاح.يذكر أن المهرجان في الدورة الأولى والثانية كرم القاص خليل الفزيع والقاص جار الله الحميد، وأقيم معرض فوتوغرافي لمشاهد تحكي قصصًا، ومعرض في الدورة الثانية لمجموعة قاصين من أنحاء المملكة طبعت قصصهم على شكل معلقات فنية تبرز فيها القصة وهي معلقة أشبه ما تكون لوحة تقرأ، إضافة إلى العديد من الأمسيات القصصية وتوقيع الإصدارات.// انتهى //13:18ت م0098