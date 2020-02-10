ثقافي / محاضرات ودروس دينية في مساجد عسير غدًا
الاثنين 1441/6/16 هـ الموافق 2020/02/10 م واس
أبها 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، غداً، عدة محاضرات ودروس دينية في بعض مساجد المنطقة .
وتأتي المحاضرة الأولى بعنوان "من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم" تلقيها فاطمة سعيد عمير وذلك بجامع "الشبلان" في أبها ، فيما تقام المحاضرة الثانية بعنوان " أصول الثبات على دين الله" في جامع بني عمرو, ويلقيها مسلم عايض الشهراني .
كما يلقي أحمد محمد الشهراني درسا في جامع ابن حمران بأبها تحت عنوان "شرح كتاب السيرة النبوية لابن هشام"، وتلقي ليلى مغاوي صالح محاضرة في دار "رياض الجنة" بعنوان " الحماية من التفكك الأسري " .
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13:28ت م
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