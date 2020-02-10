أبها 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، غداً، عدة محاضرات ودروس دينية في بعض مساجد المنطقة .وتأتي المحاضرة الأولى بعنوان "من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم" تلقيها فاطمة سعيد عمير وذلك بجامع "الشبلان" في أبها ، فيما تقام المحاضرة الثانية بعنوان " أصول الثبات على دين الله" في جامع بني عمرو, ويلقيها مسلم عايض الشهراني .كما يلقي أحمد محمد الشهراني درسا في جامع ابن حمران بأبها تحت عنوان "شرح كتاب السيرة النبوية لابن هشام"، وتلقي ليلى مغاوي صالح محاضرة في دار "رياض الجنة" بعنوان " الحماية من التفكك الأسري " .// انتهى //13:28ت م0102