الكويت 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام بمقدار 8ر42 نقطة، ما نسبته 69ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 4ر6210 نقاط.وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر215 مليون سهم تمت من خلال 7322 صفقة نقدية بقيمة 7ر30 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 6ر3 نقاط ليصل إلى مستوى 4ر4859 نقطة، محققًا مكاسب بنسبة 07ر0 في المئة، وسط تداول 5ر170 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 4238 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 ملايين دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 04ر66 نقطة، ليصل عند مستوى 8ر6892 نقطة، ما نسبته 95ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 6ر44 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 3084 صفقة، بقيمة 4ر22 مليون دينار.// انتهى //13:29ت م0103