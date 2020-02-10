الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسثمّن رئيس جامعة عبد المالك السعدي بمملكة المغرب البروفيسور محمد رامي الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مجالات الدعوة إلى الله، ونشر الإسلام الوسطي وتعزيز قيمه السمحة لدى المسلمين، ونبذ كل أشكال التطرف والغلو من خلال النشر والتأليف في مختلف إصدارات الوزارة العلمية.جاء ذلك خلال زيارته ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جناح المملكة العربية السعودية في معرض المغرب الدولي للكتاب 2020م الذي تتواصل فعالياته خلال الدورة السادسة والعشرين بالعاصمة الدار البيضاء، حيث تجول بركن الوزارة، مستمعاً لشرح موجز عما يحتويه ركن الوزارة من إصدارات علمية، وما يُعرض فيه من المصاحف ومختلف الكتب الإسلامية التي تقدم هدايا للزوار.وعبر البروفيسور رامي في تصريح له عن اعتزازه بما رآه من إصدارات متنوعة للقرآن الكريم وإخراجه بطباعة فاخرة من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، موضحاً أن القيام بهذه الرسالة العظيمة هو من أعظم وأجل الخدمات التي تقوم بها هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- في خدمة هذا الدين والقرآن الكريم ونشره في كل أنحاء العالم.وفي ختام الزيارة سلّم المشرف على جناح المملكة بالمعرض الدولي للكتاب بالمغرب ناصر بن طامي البقمي لرئيس جامعة عبد المالك السعدي البروفسور محمد رامي هدية تذكارية من مطبوعات الوزارة.// انتهى //13:33ت م0105