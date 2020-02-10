مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد اليوم, معرضاً عن التوعية بأضرار المخدرات والتدخين والألعاب الإلكترونية, بحضور مدير مكتب التعليم بشرق مكة فهد الزهراني, والأمين العام للجنة الوقائية بإمارة منطقة مكة المكرمة علي الزهراني, ومدير الشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة فريد الميمان, وذلك بمدرستي صقر قريش الثانوية ومتوسطة الإمام الشوكاني.وأوضح مدير التوجيه والإرشاد بتعليم مكة سليمان الفيفي أن المعرض يستمر لمدة أسبوع يُتاح فيه زيارة طلاب مدارس الشرق وفق جدول لكل مدرسة, مشيراً إلى أن المعرض يبين الدور التربوي والتعليمي للمدرسة فالمدرسة هي المحور التربوي الذي يعول عليه المجتمع أن يكون خط الدفاع الأول الذي يحافظ على الهوية ويعزز الثوابت ويمكًنه من الخصوصية ويعزز النظام القيمي للمجتمع, كما يحتوي المعرض على أركان خاصة لبرنامج "رفق" والحد من التنمر وعرض العديد من النماذج لأعمال الطلاب لنبذ العنف ونشر مبدأ التسامح.وبين أن دور المدرسة يتجاوز نحو نقل المعرفة والتعليم والتحصيل الدراسي إلى ما هو أبعد وأعمق وأسمى وأبقى أثراً وأنفع للوطن، لصقل شخصيات أبنائنا الطلاب ، وتهذيب سلوكياتهم، وتعزيز الجانب القيمي لديهم, وحمايتهم من كل ما يفسد فكرهم و سلوكياتهم.وأضاف الفيفي أن من أهداف المعرض الوقوف على الجهود التي بذلت فيه ليدرك الطلاب حجم هذه المخاطر لتولد لديهم القناعات وتصحح لديهم الكثير من المفاهيم فالمخدرات والتدخين هما بوابة كل شر، وتقدم لأبنائنا الطلاب في صورة مغرية ومضللة على أنها تجلب السعادة وتعطيه النشوة وتزيد من تحصيله الدراسي وينجذب من هذا الباب وتكون العواقب وخيمة على هذا الابن فيفقده المجتمع وينعكس هذا على مستوى الأسرة وعلى المجتمع كله.ولفت الانتباه إلى أن هذا المعرض يرشد الطلاب ويوعيهم عن تلك الآفات التي أقل ما يقال عنها أنها آفة فهي آفات تستهدف أبناءنا الطلاب, حيث تستهدف لحمة هذا المجتمع وتستهدف هذا الوطن والخيار الإستراتيجي لهذا الوطن ومقومه الأساسي هم شبابكم وأبناؤكم الذين نعمل جاهدين على خدمتهم وتوجيههم وتربيتهم.وأعرب الفيفي عن شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي على دعمه ومتابعته الدائمة لكل ما يفيد أبناءه الطلاب وينفعهم تعليمياً ومجتمعياً, مثمناً لمكتب التعليم بشرق مكة ولمدرستي صقر قريش الثانوية ومتوسطة الإمام الشوكاني ولمشرفي إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم مكة جهودهم المبذولة في المعرض، ولجميع الجهات المعنية المشاركة فيه.// انتهى //15:03ت م0152