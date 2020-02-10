تبوك 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة حقل اليوم , جلسته الاعتيادية الــ 52 ، برئاسة رئيس المجلس البلدي المهندس محمد بن عطالله الريس، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله سليم العمرني وأعضاء المجلس البلدي, وذلك بمقر المجلس بمدينة حقل.وأوضح المتحدث الإعلامي للمجلس البلدي عطية الدبر , أنه تم خلال الجلسة إقرار الحساب الختامي للبلدية للعام المالي 2019_ 2020م، كما استعرضت الجلسة المصروفات والمشاريع التي أدرجت وتم الصرف عليها من خلال طرحها عبر المنافسة العامة وفق الشروط المتبعة في طرح المشاريع.واستمع الجميع لتعليق الأعضاء حول الحساب الختامي المقرر والبنود الأساسية وعملية الصرف لكل بند وفق ما نصت عليه اللائحة المالية في صرفها, مضيفاً أن الجلسة شهدت كذلك مناقشة الميزانية الجديدة للبلدية للعام المالي 2020م_2021م , كما استمع الأعضاء إلى شرح مفصل عن بيانات الميزانية من اعتمادات ومصروفات, كما ناقش أعضاء المجلس موضوع نفقات المشاريع وأولويات التشغيل والصيانة و كل ما يتعلق بتنمية المحافظة من مشروعات خدمية تسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة ، بالإضافة لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الهادفة في مجملها لتسريع عملية تطوير مدينة حقل والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.// انتهى //15:04ت م0154