الأحساء 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسعقدت اللجنة الاشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء اليوم اجتماعها الثاني برئاسة وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، بحضور رؤساء الجهات الحكومية المعنية وهي المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في مقر المؤسسة العامة للري.وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والاتفاق على عدد من التنظيمات التي تهدف لحماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.واطلع الجعفري خلال الاجتماع على أعمال اللجنة الميدانية التي شملت إغلاق عدد من الأنشطة التي لا تحمل رخص مزاولة النشاط التجاري، وقد تعرض أصحاب تلك النشاطات إلى المساءلة القانونية بسبب افتتاح تلك الأنشطة دون ترخيص، وجرى تطبيق الغرامات والجزاءات النظامية في حق المخالفين.الجدير بالذكر أن اللجنة الاشرافية شُكلت بموافقة سمو محافظ الأحساء تعزيزاً ومساندة للجنة الميدانية للمحافظة على الواحة الزراعية وحمايتها من التعديات.// انتهى //15:05ت م0156