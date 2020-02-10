بريدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بقوافل طب الأسنان أمس قافلة الأسياح التطوعية، وذلك ضمن البرامج العلاجية التطوعية التي تنظمها قوافل طب الأسنان ضمن الأنشطة بالكلية ، والتي تقديم خدماتها لأهالي المحافظة والمراكز المجاورة لها لمدة خمسة أيام، في مقر مستشفى الأسياح العام ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم.ويهدف برنامج قوافل طب الأسنان بالجامعة إلى تقديم العديد من الخدمات العلاجية والتوعوية والتثقيفية لأهالي القرى النائية التابعة لمنطقة القصيم، وإيصال الخدمات العلاجية اللازمة وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات التي تساهم في رفع الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع للحفاظ على صحة الفم والأسنان.وتشتمل الخدمات العلاجية التي تقدمها القافلة لأهالي محافظة الأسياح من الرجال والنساء على عدد من التخصصات من بينها الحشوات والجراحة وعلاج اللثة وطب أسنان الأطفال، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والاستشارات الطبية للمستفيدين، كما سيتم تقديم برنامج توعوي للمدارس من البنين والبنات.// انتهى //15:07ت م0157