حائل 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثله بالتعليم الأهلي اليوم اللقاء الأول لقادة معاهد اللغة الإنجليزية والخط العربي بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور محمد البليهي ومشرف التعليم الأهلي مفلح الفلاح.ويهدف اللقاء إلى تطوير المهام التعليمية والإدارية لقادة معاهد اللغة الانجليزية بالمنطقة.// انتهـى //15:07ت م0158